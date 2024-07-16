Синоптик Позднякова рассказала, долго ли продлится жаркая погода в Московском регионе

В Московском регионе все выходные стояла сильная жара. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, как долго еще продлится такая жара и является ли она аномалией. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, жаркая погода, установившаяся в Московском регионе сегодня, не является аномалией. Так, аномалии температуры превышают отметку в семь градусов, и данный процесс длится непрерывно в течение пяти суток. Однако такого на данный момент не наблюдается. Так, на территории нашей страны пока за все время аномалия температуры достигала пяти с половиной градусов в Крыму.

Метеоролог отметила, что жара в столичном регионе продлится до середины рабочей недели. Ветер также не остудит это ощущение. А со второй половины недели прогнозируются кратковременные дожди, в том числе и грозы.

По ее мнению, ночи ожидаются довольно теплыми, даже душными, ночные температуры будут оставаться в пределах +18-20 °С. А с четверга за фронтом она начнет понижаться. К выходным же дневная температура воздуха станет составлять +25 °С, что является климатической нормой.