Теплая погода сменится снегом в Московском регионе на новой неделе

Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе на грядущую неделю. По ее прогнозу, в Москву и область придет тепло, а также осадки в виде дождя и снега.

Первые дни недели, примерно с 18 по 20 ноября, в Москве и регионе будет тепло. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег, но в основном они будут выпадать в ночное время. В дневное время будет солнечно и относительно тепло: температура достигнет до +6 °C.

Вторая половина недели будет холоднее за счет смены циклона. Усилятся дождь и мокрый снег, осадки будут выпадать и днем, и ночью. Позже в Москве и области, как отметила Позднякова и ее коллеги, может пойти снег.

«Насколько много его выпадет модели сейчас разнятся в количестве, но что это будет снег подтверждают единогласно. Так что, скорее всего, следующие выходные мы уже встретим со снежком», — заключила Позднякова.

Отметим, что на этих выходных температура в Москве превысила норму на 4—6 °С.

Ранее сообщалось, что муниципалитеты Подмосковья снабдили еще 26 единицами коммунальной техники для уборки снега и содержания дорог.