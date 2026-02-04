Синоптик предупредил об аномально ранней весне и риске наводнений в России

Метеорологи дали прогноз на предстоящую весну, который сулит жителям центральных регионов России не только раннее потепление, но и серьезные испытания.

Как пишет портал pnz.ru со ссылкой на специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, установление устойчивой теплой погоды уже в середине марта, что значительно опережает среднестатистические сроки.

Однако, отметил он, это аномально раннее тепло может создать значительные трудности. Главная опасность заключается в сочетании высокого снежного покрова, накопившегося за зиму, и резкого повышения температуры: теплые солнечные лучи вызовут интенсивное и быстрое таяние снега, что приведет к резкому подъему уровня воды в реках и водоемах.

По мнению синоптика, именно большое количество снега является ключевым фактором риска. Высокие сугробы повышают вероятность возникновения масштабного паводка. При более низком уровне снежного покрова угроза масштабных затоплений могла бы быть меньше.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что весна в Москве начнется рано, но тепла придется ждать.