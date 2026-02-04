Синоптик заявил, что весна в Москве начнется рано, но тепла придется ждать

Вопреки аномально снежной и морозной зиме, которая, казалось бы, должна была отодвинуть все сезонные сроки, в столичный регион весна придет досрочно. Об этом неожиданном сценарии рассказал « Вечерней Москве » синоптик Александр Ильин, отметив, что первые ее признаки горожане заметят уже в конце февраля.

По его словам, этот приход, однако, будет не стремительным и ярким, а скорее осторожным и затяжным. Жители столицы почувствуют его по едва уловимому запаху оттаявшей земли и капели на солнечной стороне, по температурам, которые начнут робко колебаться возле нулевой отметки. Резкого «шокового» потепления, которое одним днем смывает зиму, синоптики не прогнозируют как минимум до конца марта. Весна будто будет пробуждаться медленно и осмотрительно.

Метеоролог добавил, что главной причиной этой неторопливости станет огромная снежная масса, накопленная за зиму. Его таяние будет постепенным и растянется на многие недели, так что окончательно сухим асфальт станет лишь к апрелю. Даже в этом месяце не стоит ждать привычных для середины весны рекордов: вместо +15...+20 градусов столбики термометров в лучшем случае покажут +8...+12.

По его мнению, грядущая весна обещает быть своеобразной: ранней по началу, но очень сдержанной по своему характеру. Она даст нам долгожданное ощущение смены сезона и удлинит светлый период года, но не порадует внезапным и щедрым теплом. Это будет время медленного, но верного превращения, где каждый градус будет завоеван у зимы постепенно и с оглядкой на ее снежные запасы.

