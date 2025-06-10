Синоптик рассказал, как распознать приближение смерча

Появление вытянутой структуры, напоминающей хобот, под облачным массивом свидетельствует о вероятности формирования смерча. О предвестниках надвигающейся стихии рассказал российским гражданам синоптик и метеоролог Александр Ильин, передает портал 360.ru.

Как правило, в подобных ситуациях оперативные службы незамедлительно оповещают население о надвигающейся угрозе. Атмосферный вихрь с вертикальной осью вращения, достигающий значительной скорости, формируется между кучево-дождевым облаком и поверхностью земли или воды, уточнил эксперт.

Ильин подчеркнул, что получив предупреждение о приближении смерча, целесообразно покинуть потенциально опасную зону. Если же стихия застала человека в помещении, необходимо тщательно закрыть все проемы, включая двери, окна и вентиляционные отверстия. Кроме того, рекомендуется обесточить электроприборы и перекрыть подачу газа.

В случае наличия подвального помещения или погреба, сотрудники спасательных служб советуют взять с собой запас воды и продовольствия и укрыться в нем. В отсутствие подвала, убежищем может послужить ванная комната или санузел.

Если смерч застал человека на открытом пространстве, следует укрыться в углублении и защитить голову руками. Находиться вблизи деревьев, строительных объектов и рекламных щитов опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что восемь гражданских бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи.