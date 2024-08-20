Синоптик рассказал, какую погоду ожидать жителям и гостям Москвы 20 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде, которая ожидается в Московском регионе во вторник, 20 августа.

По его словам, в этот день погоду в столице сформирует уходящий на юго-восток атмосферный фронт. По мере его отхода в облаках будут появляться прояснения, однако кратковременные дожди местами еще пройдут. Он отметил, что осадки ожидаются в южной части региона.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от 23 до 25 градусов тепла, в Московской области — от 21 до 26. Направление ветра — северное. Его порывы будут составлять от 3 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день будет выше нормы — его показатели составят 749 миллиметров ртутного столба.

В среду, 21 августа, осадков в Московском регионе не ожидается, подытожил Леус.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сильный ливень подтопил первые этажи домов. Всего, уточнил глава города Константин Шестаков, выпало 66 мм осадков.