Синоптик рассказал, когда в Подмосковье прекратятся ливни

В ближайшие шесть дней в Москве и Подмосковье не ожидается ливней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС .

По данным метеоролога, непогода с интенсивными дождями перемещается в другие регионы, в том числе Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.

Синоптик отметил, что до следующего вторника в столичном регионе местами пройдут лишь небольшие кратковременные дожди.

Вильфанд добавил, что особенность прошедших в Московском регионе осадков заключается в том, что они выпали залпом. В Подмосковье минувшей ночью интенсивнее всего дожди были в Клину, Волоколамске, Наро-Фоминске и Дмитрове.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в Московской области будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы.