Метеоролог Гришковец рассказал о погоде по маршруту президента РФ в Аляску

Земная атмосфера благоволит улучшению политической погоды между Россией и США. Об этом в своем телеграм-канале написал метеоролог Евгений Тишковец.

В Магадане на пятницу, 15 августа, откуда вылетит президентский борт, настоящая осень — +11°C, сильный дождь и порывистый ветер. За сутки здесь выпадет половина месячной нормы осадков. Видимость ухудшается до 2 км, как пояснил эксперт.

Несмотря на сложные условия при взлете, самолет Владимира Путина избежит основного штормового циклона. Маршрут проложен по краю антициклона, что обеспечит спокойный полет без опасных метеоявлений.

Гришковец также отмечает, что мощное струйное течение на высоте 10 км поможет самолету: попутный ветер со скоростью до 200 км/ч сократит время полета на Аляску минимум на полчаса.

В Анкоридже, где пройдут переговоры, вечером четверга + 15 °C с моросящим дождем. К утру осадки прекратятся, температура поднимется до +18 °C, а ветер ослабнет — погода не помешает диалогу лидеров.

