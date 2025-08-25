Осень на пороге? Синоптик рассказала, каких погодных сюрпризов ждать от последней недели лета

Центральную Россию ожидает самый ненастный день недели с обильными дождями и похолоданием. Об этом в своем телеграм-канале написала синоптик Татьяна Позднякова.

Во вторник, 26 августа, в центральных регионах России ожидается самая ненастная погода на этой неделе. По данным метеоролога, облачность фронта окклюзии будет поливать дождем.

Температурный фон — значительно ниже климатической нормы для конца лета. В Смоленске столбики термометров поднимутся не выше 12 градусов, в Москве — до 14 градусов. Такие значения характерны скорее для середины сентября, чем для последней недели августа.

