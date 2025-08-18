Дождь или солнце? Какой сюрприз приготовил циклон для москвичей в конце недели
Синоптик Шувалов: Москву ждет либо жара под 30, либо сильные ливни
Фото: [pxhere.com]
Более точный прогноз появится только в среду, когда станет понятно, куда именно сместится циклон. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Шувалов.
В конце недели погода в столичном регионе будет зависеть от циклона, который формируется над севером Италии. По прогнозам метеоролога, в четверг он пройдет через центральную Европу, а в пятницу достигнет средней полосы России.
Так, в Брянске и Калуге ожидаются сильные дожди с грозами, в Твери температура не поднимется выше 15 градусов. В то же время в Туле, Рязани и южнее может установиться жара до 30 градусов.
Синоптик Шувалов отмечает, что даже небольшое отклонение траектории циклона кардинально изменит погоду в Москве.
Ранее стало известно, стоит ли жителям Подмосковья ожидать возвращения лета.