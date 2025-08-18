Дождь или солнце? Какой сюрприз приготовил циклон для москвичей в конце недели

Более точный прогноз появится только в среду, когда станет понятно, куда именно сместится циклон. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Шувалов.

В конце недели погода в столичном регионе будет зависеть от циклона, который формируется над севером Италии. По прогнозам метеоролога, в четверг он пройдет через центральную Европу, а в пятницу достигнет средней полосы России.

Так, в Брянске и Калуге ожидаются сильные дожди с грозами, в Твери температура не поднимется выше 15 градусов. В то же время в Туле, Рязани и южнее может установиться жара до 30 градусов.

Синоптик Шувалов отмечает, что даже небольшое отклонение траектории циклона кардинально изменит погоду в Москве.

