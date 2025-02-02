Синоптик Шувалов рассказал о раннем наступлении лета в России в 2025 году
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В 2025 году лето в России наступит раньше обычного, заявил Александр Шувалов, глава центра прогнозирования погоды «Метео», в интервью телеканалу РЕН в воскресенье, 2 февраля.
Специалист по погоде отметил, что подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Однако он также подчеркнул, что долгосрочные прогнозы могут быть неточными из-за аномально теплой зимы, в частности января и такого же пока февраля.
«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше», — сказал Шувалов.
Шувалов подчеркнул, что в России за последние десять лет количество экстремальных погодных явлений увеличилось на 25%.
Напомним, на Земле произошло природное явление, известное как Ла-Нинья. Это своего рода холодный аналог Эль-Ниньо, который оказывает влияние на погоду практически во всех уголках земного шара. Об этом ранее сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.