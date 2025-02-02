Синоптик Шувалов рассказал о раннем наступлении лета в России в 2025 году

В 2025 году лето в России наступит раньше обычного, заявил Александр Шувалов, глава центра прогнозирования погоды «Метео», в интервью телеканалу РЕН в воскресенье, 2 февраля.

Специалист по погоде отметил, что подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Однако он также подчеркнул, что долгосрочные прогнозы могут быть неточными из-за аномально теплой зимы, в частности января и такого же пока февраля.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше», — сказал Шувалов.

Шувалов подчеркнул, что в России за последние десять лет количество экстремальных погодных явлений увеличилось на 25%.

Напомним, на Земле произошло природное явление, известное как Ла-Нинья. Это своего рода холодный аналог Эль-Ниньо, который оказывает влияние на погоду практически во всех уголках земного шара. Об этом ранее сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.