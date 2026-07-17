Синоптик сказал, что антициклон принесет в Москву жару и тишину на все выходные
Синоптик Леус: обширный антициклон обеспечит жаркие выходные в Москве
Москву на выходные ждет жаркая и сухая погода. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал, что предстоящая ночь еще будет холодной — около десяти градусов, но затем обширный антициклон, смещающийся с северо-запада на юг европейской части России, сформирует малооблачную, тихую и сухую погоду с температурой выше климатической нормы.
В субботу, 18 июля, воздух прогреется до плюс 25–27 градусов, в воскресенье — до плюс 27–29 градусов. Такая же погода сохранится и в понедельник, 20 июля.