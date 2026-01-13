Синоптик спрогнозировала крещенские морозы в Московском регионе

Наступление крещенских морозов в этом году, похоже, не будет сопровождаться леденящими рекордами, но все же заставит москвичей крепче запахнуться в шубы. По прогнозу метеоролога Татьяны Поздняковой, в ночь на праздник температура может опуститься ниже отметки в -20°C, однако о настоящей тридцатиградусной стуже речи пока не идет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что пик холода ожидается 15 января, в так называемый апогей зимы. В этот день столбики термометров в столице и области покажут -10…-15°C, что почти на шесть градусов холоднее привычной климатической нормы для этого времени. Такой режим погоды задает периферия обширного антициклона, несущего высокое атмосферное давление и морозный воздух. Однако пятница принесет небольшое дневное потепление благодаря очередной веренице циклонов, которые, сменяя друг друга, будут попеременно приносить то волну холода, то относительного тепла.

По мнению синоптика, эти погодные колебания становятся особенно ощутимыми на фоне недавнего мощного снежного удара. Напомним, что центральную Россию только что накрыл циклон «Френсис», обрушивший самый сильный за 146 лет буран, парализовавший движение на дорогах и внесший хаос в расписание авиарейсов.

Она резюмировала, что предстоящие крещенские морозы, хотя и не экстремальны, станут логичным продолжением активной зимней повестки. Итогом этой метеорологической истории можно считать подтверждение неустойчивого и контрастного характера нынешней зимы, где аномальные снегопады быстро сменяются периодами трескучих, но вполне предсказуемых морозов, к которым столице, пережившей недавний «снежный апокалипсис», остается лишь подготовиться.

Ранее она заявила, что снегопад в Москве ослабевает, но в среду ожидается новая волна.