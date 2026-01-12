Снегопад в Москве ослабевает, но в среду ожидается новая волна

Москвичи на этой неделе живут в ритме, заданном капризным январским циклоном. Однако его влияние на столичный регион уже ослабевает: снегопад, стартовавший в ночь на понедельник, 12 января, прекратился. Такие прогнозы представила « Вечерней Москве » главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, главная фаза непогоды позади. За ночь на улицах столицы и области прибавилось от трех до шести сантиметров снега, а в понедельник к этому слою добавится еще максимум три сантиметра. Циклон быстро теряет силу, и уже в ближайшие часы снег должен перестать идти. Но расслабляться рано — погода приготовила для москвичей своеобразную паузу с продолжением.

Метеоролог уточнила, что во вторник, 13 января, регион окажется в тыловой части уходящего циклона, что сулит лишь периодический слабый снежок. А уже в среду, 14 января, стоит ждать новую, более интенсивную волну осадков. По прогнозам, она принесет столице еще от одного до трех сантиметров снежного покрова.

По ее мнению, краткая передышка между снегопадами — лишь временное явление. Итогом этого метеорологического сценария становится не окончание зимы, а лишь смена ее активности: после сегодняшнего затишья горожан и коммунальные службы ждет очередная проверка на прочность уже в середине недели.

Ранее губернатор Воробьев рассказал об уборке рекордного количества снега, выпавшего в Подмосковье.