Синоптик Тишковец напророчил москвичам позднюю зиму

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая зима в 2025 году придет в Москву позже обычного, сообщает РИА Новости.

Синоптик прогнозирует, что ноябрь в столице будет сравнительно теплым и без осадков. Это означает, что метеорологическая зима, которая обычно наступает около 10 ноября (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), и формирование снежного покрова сдвинутся на последнюю декаду осени, сообщил Тишковец.

По словам эксперта, в Центральной России в ноябре температура будет на 2-4 градуса выше средних климатических показателей.

В столичном регионе также ожидается недостаток осадков, который может достичь 20-30%.

Ранее в Минтрансе Подмосковья напомнили о важности смены летней резины на зимнюю.