Синоптик Тишковец пообещал москвичам июльское тепло в выходные 6–7 июня
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам ощутимое потепление к предстоящим выходным. В своём Telegram-канале синоптик сообщил, что в столице установилась комфортная погода: в понедельник и вторник воздух прогревался до плюс 20 градусов, а со среды показатели выйдут на уровень климатической нормы июня — плюс 20–23 градуса.
К субботе и воскресенью, 6–7 июня, по его прогнозам, в Москву придёт настоящее июльское тепло. Столбики термометров поднимутся до 22–25 градусов, что значительно превышает типичные для начала лета значения.