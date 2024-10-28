Синоптик Тишковец: последняя неделя октября принесет в столицу «камни» с неба

Предстоящая шестидневная рабочая неделя принесет на Русскую равнину, без преувеличения, «камни» с неба. Так на профессиональном сленге инженеров-синоптиков охарактеризовал погоду в Москве и Подмосковье специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил специалист в своем аккаунте в соцсетях, последняя неделя октября ознаменуется самым настоящим приходом зимы, со снегопадами и гололедом. Также он пояснил, что означает выражение «камни с неба».

«Это означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода ожидается крайне сложная и опасная! Уже в понедельник, 28 октября, на Москву опустится густой туман с ухудшением видимости до 100-300 м», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в этот день столбики термометров в последний раз покажут +8…+10 и пойдет дождь. Дальше температура воздуха продолжит только падать, предупредил Тишковец. В ночь на среду, 30 октября, в столичном регионе существенно похолодает. В Московской области будут заморозки до -2 градусов по Цельсию, усилится ветер, предвещая шторм, на дорогах возможен гололед.

«Октябрь закончится на минорной ноте, и начнется мерзкая осенняя погода. На дорогах из-за гололедицы и снежного наката станет скользко, в разы увеличится тормозной путь, на дорогах возрастет количество ДТП — наступит «автомобильная» зима», — сообщил эксперт.

В заключение Тишковец призвал тех автолюбителей, что не переобули своих «железных коней», как можно скорее заменить летнюю резину на зимнюю.