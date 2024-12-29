Синоптик Тишковец: с первых рабочих дней в Москве ударят январские морозы

Похолодание ожидается в Москве и в целом в столичном регионе в первую рабочую неделю наступающего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам собеседника агентства, а к выходным после новогодних каникул возможны первые минус 20 градусов по Цельсию.

"С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов. Если 9 января температурный фон окончательно вернется в норму, когда под утро будет минус 8 - минус 13, днем минус 4 - минус 9, то к выходным не исключены первые в сезоне минус 20 градусов", - рассказал Тишковец.

Ранее Синоптик Позднякова назвала вероятным приход морозов на Рождество в Москве. Она отметила, что 1 и 2 января атмосферное давление будет низким. Первый день 2025 года порадует москвичей легким снегом и температурой -1...-4 °С (день) и -2...-5 °С (ночь).