Синоптик Цыганков: Москву всю предстоящую неделю будет заливать дождями

Погода в Москве и в Московской области на предстоящей неделе вряд ли сильно придется по душе жителям столичного региона, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик предупредил, что над Европейской частью России уже властвует циклон. Именно он и будет определять дождливый погодный фон. По словам Цыганкова, вся будущая неделя в Москве будет пасмурной.

«Циклон закрывает практически всю территорию Европейской части, закрывает и медленно движется на восток. Небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный, а дальше повернёт на западный. На неделе самым прохладным днём будет следующая суббота. Ночная температура +1...+5 °С, а днём +3...+6 °С», — цитирует Цыганкова RT.

В то же время, как подчеркнул специалист, общий погодный фон в Москве и Московской области будет на пять-шесть градусов выше среднеклиматических норм.