Синоптик Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне

В июне средняя температура воздуха в большинстве регионов России будет соответствовать средним значениям. Однако на 20% территории страны, включая Урал и север Поволжья, ожидается превышение нормы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его мнению, в июне на большей части Северо-Западного федерального округа, включая Карелию, Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий автономный округ и Республику Коми, температура будет выше нормы.

В большинстве регионов Урала ожидается повышение среднемесячной температуры по сравнению с обычными показателями. Это касается Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

«На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России», — сказал Вильфанд.

В июне на севере Приволжского федерального округа, а именно в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии, северных районах Татарстана, Башкирии и Оренбургской области, ожидается превышение температурной нормы, предупредил собеседник агентства.

Также ожидается, что в большинстве крупных городов азиатской части России среднемесячная температура будет превышать норму, подытожил Вильфанд.