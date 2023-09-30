Синоптик Вильфанд рассказал, какую погоду для Москвы и Подмосковья приготовил октябрь
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящую неделю в Москве и Московской области. По словам специалиста, октябрь в самом своем начале примет эстафету тепла у сентября.
Правда, воскресенье, 1 октября, отметится небольшим похолоданием с кратковременными дождями, рассказал Вильфанд в беседе с RT. Всемму виной насыщенные влагой воздушные массы с запада.
«Завтра ожидается небольшой дождик. Температура понизится примерно на три-четыре градуса. Температурный фон в воскресенье +17 °С. А сейчас +21...+22 °С, а вчера было +23 °С, поэтому москвичи почувствуют перемену и будет казаться, что похолодало», — рассказал Вильфанд.
Однако расстраиваться жителям столичного региона не стоит, успокоил метеоролог. Октябрь продолжится очень теплой для своего времени погодой. На столбиках термометров с воскресенья по вторник показатели будут выше нормы на четыре градуса. И без осадков.
«В среду к центру Европейской России будет приближаться циклон, и Москва окажется на его восточной периферии. Из-за чего на один день воздушный поток станет очень тёплым, и температура повысится до +15...+20 °С. А вот во второй половине недели температура начнёт понижаться. Ночные температуры, начиная с четверга, +2…+7 °С, а дневные +10...+14 °С. Такой температурный фон близок к норме», — заключил Вильфанд.