Синоптик Вильфанд рассказал, какую погоду для Москвы и Подмосковья приготовил октябрь

«В среду к центру Европейской России будет приближаться циклон, и Москва окажется на его восточной периферии. Из-за чего на один день воздушный поток станет очень тёплым, и температура повысится до +15...+20 °С. А вот во второй половине недели температура начнёт понижаться. Ночные температуры, начиная с четверга, +2…+7 °С, а дневные +10...+14 °С. Такой температурный фон близок к норме», — заключил Вильфанд.