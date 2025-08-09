Синоптик Вильфанд сообщил, когда в Москве и Подмосковье установится сухая и солнечная погода

В Москве и Московской области ближе к концу следующей недели установится хорошая сухая погода. Такой прогноз обнародовал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, и об этом сообщил ТАСС.

По словам эксперта, с 14 августа в столичном регионе будет наблюдаться заметное улучшение погодных условий.

«Начиная с четверга, прогнозируется преимущественно без осадков и более солнечная погода, температура будет около и выше нормы», — указал он.

Вильфанд добавил, что уже следующие выходные, 16 и 17 августа, будут заметно более теплыми, чем текущие. Он добавил, что при этом температура воды и сейчас не сильно отличается от температуры воздуха, она доходит до 18-23 градусов.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что в Подмосковье в 2025 году может снова наблюдаться аномально теплый сентябрь. Есть все основания полагать, что средние температурные показатели превысят климатическую норму для первого месяца осени на целых пять градусов. Шувалов отметил, что хотя точные температурные значения будут уточняться ближе к указанному периоду, общая тенденция к теплой осени сохраняется. Это соответствует глобальным климатическим изменениям, которые фиксируют ученые по всему миру.