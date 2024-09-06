Синоптик Вильфанд: в Москве 5 сентября установлен рекорд атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с ТАСС, что метеорологами установлен в Москве абсолютный рекорд атмосферного давления для 5 сентября.

Как отметил специалист, предыдущий рекордный показатель держался с 1997 года, когда были зафиксированы 759,5 мм ртутного столба.

«Для пятого сентября зафиксировано самое высокое давление, оно составило 761,7 мм ртутного столба», — сказал он.

Подобная рекордность, по словам Вильфанда, в первую очеред связана с установившимся с столичном регионе антициклоне, что не совсем свойственно для этого времени года.

«Для антициклона характерны нисходящие движения воздуха, которые препятствуют облакообразованию», — сказал метеоролог.

В продолжение темы погоды Вильфанд добавил, на востоке Подмосковья этой ночью возможны заморозки, столбики термометров могут опуститься до 1 градуса со знаком минус.