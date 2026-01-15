Синоптики объявили о наступлении аномальной весны в Москве: зима сдается без боя

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве и области в феврале превысит средние многолетние значения. Об этом сообщила ведущий метеоролог центра Марина Макарова в беседе с РИА Новости .

Согласно ожиданиям синоптиков, в течение февраля в столичном регионе будет наблюдаться тенденция к постепенному росту температуры. Период сильных холодов, по прогнозам, не продлится более двух недель.

Аналогичная температурная аномалия, по словам Макаровой, ожидается и в первый месяц весны. Таким образом, март также прогнозируется теплее климатической нормы. Официальный детализированный прогноз на предстоящие месяцы будет опубликован Гидрометцентром позднее.

Ранее депутат Куринный заявил, что россиянам помогут повысить качество жизни в возрасте.