Синоптики объявили штормовое предупреждение: воронежцев ждут лютые февральские морозы

Наиболее суровые условия прогнозируются в первые дни февраля. В ночь с воскресенья на понедельник, 1 февраля, температура воздуха по всей области опустится до отметки в 28 градусов ниже нуля. Днем 2 февраля мороз немного ослабеет, но все равно будет оставаться существенным, до минус 20 градусов.

Пик похолодания ожидается в ночь на вторник, 3 февраля. Именно тогда столбики термометров в Воронеже и районах области могут показать рекордные для этого периода 30 градусов мороза. Дневная температура во вторник вновь составит около 20 градусов ниже нуля. Осадков в эти дни не ожидается, погода будет морозной, но ясной.

Такие погодные условия требуют от жителей региона повышенного внимания к мерам безопасности. Специалисты рекомендуют ограничить время пребывания на открытом воздухе, особенно детям и пожилым людям, а также обязательно использовать теплую многослойную одежду. Автомобилистам следует быть готовыми к сложным условиям эксплуатации транспорта и проверять состояние аккумуляторов и зимних жидкостей.

