Синоптики пообещали москвичам плюсовую температуру на сегодняшний день

Облачность, мокрый снег, гололед и температура до плюс трех градусов – все это будет сегодня царить в Москве.

Уже с самого утра воздух прогреется до состояния температуры выше ноля. Лишь в ночь на воскресенье она упадет до отрицательных величин, до минус 1-3 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, его скорость будет составлять от шести до одиннадцати метров в секунду.

Об этом сообщило ТАСС. На территории Подмосковья температура будет колебаться в более широком диапазоне, от -1 до +4 градусов. Ночью она опустится до -5 градусов.