Синоптики пообещали похолодание в Центральной России во второй половине следующей недели

18-23 градуса и кратковременные дожди, таков их прогноз на погоду, начиная с четверга.

Научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд указал, что еще в первой половине грядущей недели в российских регионах в центре страны будет царить жара. Она будет достигать 34 градусов. Но уже во второй половине недели погода заметно изменится. В среду будет не так жарко, он станет переходным днем. Уже в четверг дневная температура упадет до 20-23 градусов.

«А с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса», - подчеркнул Вильфанд.

Помимо похолодания россиян порадуют дожди. Они будут кратковременными, и не станут затягиваться надолго.