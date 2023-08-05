Синоптики предсказали аномальную жару югу России и Северному Кавказу в ближайшее время
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Эпицентром зноя станут Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области.
Такая погода устанавливается из-за царящего антициклона, так утверждает Алина Котилевская, сотрудник центра погоды «Фобос». Она указала, что осадки прекратятся практически полностью.
«Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», - сообщила она.
Столбик термометра днем будет подниматься на Кубани до 39-41 градусов. Не исключено, что там будут поставлены новые суточные рекорды, а также будет достигнут максимум по итогам всего месяца. Ночью воздух станет охлаждаться до 23-25 градусов.