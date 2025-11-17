Синоптики предупредили москвичей о «температурных качелях» на неделе

В ближайший понедельник, 24 ноября, Московский регион ожидает приход южного циклона, несущего значительные осадки. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве», на уже промерзшую почву выпадет до 10-15 сантиметров снега, а в отдельных районах области при порывах ветра до 16 м/с возможна метель.

По словам руководителя центра Александра Шувалова, неделя принесет москвичам «температурные качели». В первые дни при порывистом ветре воздух прогреется до +8°C, что приведет к чередованию снега и дождя. Однако уже в четверг, 20 ноября, столбики термометров опустятся до нулевой отметки, и осадки вновь перейдут в снежную фазу.

Таким образом, жителям столицы следует подготовиться к резким погодным изменениям: от существенного потепления с дождем до возвращения зимней погоды со снегопадами и метелями.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала аномально теплый декабрь в Москве.