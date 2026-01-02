Синоптики предупредили о метели при 12 градусах мороза в столичном регионе

Пасмурная погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 2 января. Местами пройдет снег, возможны метели, а на дорогах сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха составит от –9 до –7 градусов. В ночные часы показатели не изменятся. похолодает до –9 градусов.

В Московской области дневные показатели будут варьироваться от –12 до –7 градусов. А ночью столбики термометров будут доходить до –12 градусов.

Также синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Гидрометцентр России ранее предположил, что ночь на 2 января может стать самой холодной в Москве и Подмосковье с начала нового года.