Синоптики предупредили о резком похолодании в столице

Зимние условия вновь установятся в Москве на следующей неделе после кратковременного потепления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Период мягкой погоды продлится лишь несколько суток, после чего температурный фон вернется к зимним значениям.

Синоптик сообщил, что уже в понедельник столица окажется в холодной части циклона: усилится северный ветер, а в ночные часы температура понизится до минус 5–8 градусов. Во вторник ожидается дальнейшее похолодание — ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9–12 градусов, что соответствует климатической норме февраля.

Днем, по оценке специалиста, температура также останется отрицательной: в понедельник прогнозируется минус 3–6 градусов, во вторник — минус 6–9. Кроме того, в начале недели возможны кратковременные снегопады, а во вторник вероятно усиление ветра и метель.

