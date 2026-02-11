Ну и жуть: «елка‑призрак» объявила птицам голодную блокаду в Одинцове

В Одинцове появилась достопримечательность, которую не найти ни в одном туристическом справочнике. Местные жители заметили в лесу необычную ель — дерево настолько плотно укутано снегом, что напоминает то ли гигантский сугроб, то ли привидение, застывшее посреди чащи. Фотографии «елки-призрака» мгновенно разлетелись по соцсетям, превратив природный курьез в локальный мем. Об этом сообщает REGIONS .

За эстетикой снежного сезона скрывается проблема, о которой задумались далеко не все. Февраль в Подмосковье выдался рекордным по количеству осадков, и тяжелые белые шубы, украсившие хвойные деревья, стали для птиц настоящей продовольственной блокадой.

Орнитолог Алексей Курячин в беседе с REGIONS объяснил: зимой пернатые кормятся семенами из шишек, но пробраться к ним под толщей слежавшегося снега практически невозможно. Добавьте к этому морозы и короткий световой день — время на поиски еды сокращается, а энергии тратится больше.

Эксперт напомнил, что правильная подкормка сейчас важна как никогда. В кормушки лучше всего насыпать сырые семечки подсолнуха, несоленые орехи, овсянку, пшено, сухофрукты и ягоды. В особенно морозные дни птицам помогают кусочки несоленого сала или сливочного масла — высококалорийное меню позволяет пернатым дожить до оттепели.

Пока одни одинцовцы продолжают охотиться за удачными кадрами загадочной ели, другие призывают не ограничиваться созерцанием. Снежное привидение еще долго будет стоять в лесу, напоминая о том, что зима красива, но беспощадна. И только человек способен сделать ее чуть добрее — хотя бы насыпав горсть семечек в кормушку за окном.

