Морозы накрывают центральную Россию: до –27 °C в выходные

В России на 23 января пришли заметные морозы, сообщил « Известиям » научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В центральной части европейской территории страны температура понизилась на 3–4 градуса ниже нормы.

В столице температура воздуха в пятницу ожидается до –18 °C, а в Московской области будет немного холоднее — до –20 °C, что примерно на семь градусов ниже средних многолетних показателей. В выходные дни сильные холода охватят весь Центральный федеральный округ, температура местами опустится до –27 °C.

В то же время на востоке страны наблюдается аномально теплая погода. На Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области развивается глубокий циклон. Его восточная периферия приносит теплый тихоокеанский воздух, и температура в этих регионах на 20–25 °C выше нормы. Даже в Оймяконе, одной из самых холодных точек планеты, воздух прогреется до –25 °C.

Таким образом, Россия переживает резкий контраст погодных условий: в центре и европейской части страны усиливаются морозы, а на востоке отмечается аномальное потепление из-за циклонной активности и поступления теплого воздуха с Тихого океана.

Ранее стало известно, что столбики термометров в Подмосковье заморозятся.