Синоптики сообщили о потеплении в Московской области в начале недели

В столичном регионе в понедельник, 13 апреля, сохранится относительно спокойный характер погоды. Осадков не ожидается, но небо будет переменной облачности, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве в дневные часы температура воздуха составит +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Подмосковье днем прогнозируется +10…+15 градусов, в ночное время возможно понижение до –2.

Ветер северо-восточного направления, 3–10 м/с. Атмосферное давление удержится в пределах 756–758 мм рт. ст.

До этого стало известно, что в Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют густой туман с резким снижением видимости.