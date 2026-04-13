В Московской области прогнозируют опасный туман

В Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют густой туман с резким снижением видимости. В связи с этим экстренные службы распространили предупреждение для жителей региона.

Главное управление МЧС России по Московской области сообщило о неблагоприятных метеорологических условиях, которые прогнозируются в регионе в ближайшее время. По данным Росгидромета, в течение ближайших одного-двух часов местами ожидается туман, который сохранится до утра 13 апреля.

Согласно прогнозу, видимость на отдельных участках может снизиться до 100–500 метров, что существенно осложнит дорожную обстановку и повысит риски для водителей и пешеходов.

В ведомстве призвали жителей региона проявлять повышенную осторожность, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок. Особое внимание рекомендуется уделить ситуации на дорогах, где ухудшение видимости может привести к аварийным ситуациям.

Спасатели также обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике при ухудшении погодной обстановки. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения помощи жителям напомнили о возможности обратиться в экстренные службы по единому номеру 112.

