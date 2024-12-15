Сирийская оппозиция разграбила курорт Асада Бурж-Ислам на Средиземном море

Граждане Сирии впервые оказались на средиземноморском курорте, который ранее принадлежал бывшему главе государства Башару Асаду. По информации агентства Reuters, в настоящее время территория и постройки находятся в состоянии разорения.

Сообщается, что роскошный курорт бывшего президента Сирии располагался в населённом пункте Бурж-Ислам, который находится в провинции Латакия. На территории курорта находилась вилла с видом на море, несколькими садами и закрытым пляжем.

«В пятницу курорт уже лежал в руинах после мародерства и нанесенного территории ущерба. Окна разбиты, осколки лежат на земле, мебели в вилле не осталось, туалеты, душевые, лампы и другие предметы интерьера сломаны», — говорится в сообщении агентства.

Местные жители признались западным журналистам, что туристический комплекс, по их мнению, обязан был с самого начала принадлежать народу, а не исключительно президенту, его семье и приближенным.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.