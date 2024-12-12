Россия установила контакт с новыми властями Сирии

Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Стороны встретились в одном из отелей Дамаска. Темой встречи стали вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии и российских граждан, находящихся в Сирии.

По его словам, диалог идет в конструктивном русле, поэтому Москва рассчитывает, что новая власть в Сирии «выполнят все свои обещания».

Он выразил надежду, что пришедшие к власти силы возьмут на себя ответственность за ситуацию в стране и не допустит никаких инцидентов.

Также замглавы МИД рассчитывает, что российские военные базы сохранятся в Сирии, так как их присутствие в этой стране играет важную роль в противодействии международному терроризму.

Ранее сообщалось о том, что новые власти Сирии собрались приостановить действие конституции.

* признана террористической и запрещена в России