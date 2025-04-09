Система 112 в Щелкове обработала свыше 24 000 вызовов за период с начала года

С начала текущего года система экстренных вызовов 112 в Щелкове обработала более 24 000 обращений. За первый квартал в городском округе Щелково было зафиксировано 24 229 звонков.

Анализ распределения вызовов по службам показывает, что наибольшую загрузку составляют вызовы скорой помощи (9837 звонков), за которыми следуют вызовы полиции (3066). Также поступило 1758 обращений по вопросам ЖКХ и справочной информации, 767 – в газовую службу, 354 – в ГИБДД и 288 – в пожарную часть.

За этот период аварийно-спасательный отряд совершил 272 выезда, в основном для оказания помощи пострадавшим в ДТП, извлечения людей из автомобилей и ликвидации последствий аварий.

Кроме того, сотрудники 112 отмечают увеличение числа случаев самовозгорания травы, которые представляют серьезную угрозу для лесов, экосистем и жизни людей.

Не пренебрегайте правилами безопасности! В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру 112.