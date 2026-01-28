Система ОСАГО превратила номера авто в метку: как за ДТП в Казани заплатят водители из Калининграда

Жители Калининградской области столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда стоимость их полисов ОСАГО стала заложником аварийности в других регионах России. Это происходит из-за активного использования автомобилей с местной регистрацией в федеральных каршеринговых сервисах, которые свободно перемещаются по всей стране, сообщает « Клопс ».

Статистика Российского союза автостраховщиков показывает, что на транспортные средства с номерами 39-го региона приходится 15% всех полисов ОСАГО в области, что значительно превышает реальный спрос на каршеринг среди местного населения. Эти автомобили, формально приписанные к Калининградской области, фактически работают в Москве, Казани, Сочи и других крупных городах. Каждое ДТП с их участием негативно влияет на расчетный региональный коэффициент аварийности, который страховщики используют для формирования базовых тарифов.

Таким образом, аккуратный водитель из Калининграда, который ни разу не покидал область, может получить повышенный счет за ОСАГО из-за аварии, которую совершил незнакомый арендатор каршеринга в тысяче километров от его дома.