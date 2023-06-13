«Система пластична и адаптивна»: выяснилось, восстанавливаются ли нервные клетки

Все мы слышали выражение, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако в Сети можно наткнуться на массу противоречивой информации на этот счет. Мы решили положиться в этом вопросе на профессионала.

Заведующий отделением нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савенков рассказал, что на самом деле происходит с нашими нервами.

«Нервные клетки, как и любые высокодифференцированные клетки в организме, действительно не способны к регенерации. Но нервная система человека довольно пластична и адаптивна. То есть часть функций, утраченных в результате токсического повреждения, травмы или кровоизлияния, могут взять на себя соседние клетки», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, это видно при восстановлении людей после инсультов и черепно-мозговых травм. Казалось бы, у больного утрачены движение, речь, но через некоторое время они появляются вновь.

Врач развеял миф о том, что человек использует только небольшую часть своего мозга. На самом деле, по его словам, нефункциональных зон в мозге нет, он используется на 100 процентов. Есть зоны, которые сложно исследовать, но они имеют важное значение. Например, отвечают за ощущение собственного тела, ассоциативные поля.

Эксперт подтвердил, что хронический стресс губительно действует на мозг и организм в целом. Но большее влияние оказывают травмы головы и сосудистые заболевания.

«Чтобы сохранить нервную систему в порядке, необходимо иметь достаточную физическую активность, разнообразно и умеренно питаться, спать в достаточных количествах. Еще одно условие — мозг на протяжении всей жизни должен работать. Полезно изучать иностранные языки, получать новые впечатления. Только так можно остаться в здравом уме до старости. Все, что не работает, через какое-то время утилизируется», — предупредил врач.

Савенков отметил, что губительно действуют на мозг соблюдение однообразной диеты, алкоголь, наркотики, токсичные вещества.

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