Система входа подвела: из российских больниц уберут важный для пациентов предмет

В Госдуме предложили заменить привычные бахилы на коврики и трапы, чтобы уменьшить распространение грязи. Однако известный врач считает, что это ничего не изменит, и советует наладить нормальную уборку при входе. пишет Ридус.

В российских поликлиниках могут отказаться от одноразовых бахил. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. По его мнению, бахилы не помогают бороться с грязью, а лишь разносят ее по коридорам. Парламентарий предложил заменить их специальными ковриками и грязезащитными трапами, оставив защиту для ног только в операционных и реанимации.

Однако врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа не поддержала эту идею. В беседе с журналистами она выразила сомнение, что коврики окажутся эффективнее. По ее словам, и бахилы, и трапы в условиях огромного потока посетителей одинаково бесполезны. Бахилы рвутся и протекают, а коврисы быстро намокают и тоже становятся источником грязи.

Лапа подчеркнула, что проблема заключается не в отсутствии бахил, а в плохой организации уборки. Вместо того чтобы менять средства защиты, считает терапевт, нужно просто навести порядок во входных зонах и заставить персонал чаще мыть полы. Только системный подход, по ее мнению, способен решить вопрос чистоты в медицинских учреждениях.