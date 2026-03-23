«Системная дискриминация»: женщины после 45 лет не могут найти работу в России

Женщины старше 45 лет в России сталкиваются с системной дискриминацией при трудоустройстве, выяснил телеграм-канал «База». По данным опросов и свидетельств соискательниц, до 90% кандидаток этого возраста получают отказ именно из-за возраста.

Проблема затрагивает как тех, кто долгое время не работал, так и опытных специалистов с высокой квалификацией.

Отмечается, что работодатели, опасаясь законодательного запрета на возрастную дискриминацию, редко называют истинную причину отказа. Вместо этого в описаниях вакансий появляются формулировки «молодой дружный коллектив», а на этапе просмотра резюме срабатывают негласные «возрастные фильтры».

Особенно сложно приходится женщинам, которые брали длительные паузы в карьере для воспитания детей. Работодатели опасаются, что за годы перерыва такие кандидатки утратили профессиональные навыки и не смогут быстро влиться в рабочий процесс. Однако даже те, кто продолжал работать и повышал квалификацию, часто слышат отказ.

Вот лишь несколько примеров. 47-летняя жительница Подмосковья ищет работу уже третий год. Ей отказывают, ссылаясь на возраст или, напротив, на избыточную квалификацию. 58-летняя жительница Белгорода, сделавшая 12-летний перерыв в карьере, не может найти работу, не связанную с тяжелым физическим трудом.

По статистике, до 45% соискателей старше 55 лет сталкиваются с отказами из-за возраста. Тем, кому все же удается трудоустроиться, предлагают низкооплачиваемые позиции или работу, требующую большой физической нагрузки.

Эксперты отмечают, что на российском рынке труда прочно закрепились негласные «возрастные фильтры». Они противоречат законодательству, но продолжают действовать.

Пока ситуация не изменится, сотни тысяч квалифицированных, ответственных и мотивированных женщин будут вынуждены либо довольствоваться работой, не соответствующей их уровню, либо вовсе оставаться без средств к существованию.

