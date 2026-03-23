Стало известно, сколько российских предприятий приступили к оптимизации персонала

В конце 2025 года на российском рынке труда произошли заметные изменения, однако эксперты не спешат говорить о начале волны массовых увольнений.

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на исследование SuperJob, в 13% организаций началась оптимизация численности персонала. При этом тренда на масштабное сокращение штата не зафиксировано, хотя активность в сфере найма снизилась.

Отмечается, что в основном компании расстаются с неэффективными сотрудниками и закрывают убыточные проекты. Массовые сокращения проводили или планировали лишь на 2% предприятий.

В четвертом квартале 2025 года число уволенных работников выросло на 59% в годовом выражении. Если в октябре-декабре 2024 года компании уволили 20,5 тысячи человек, то за аналогичный период 2025-го этот показатель достиг 32,6 тысячи.

Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина считает, что речь идет о локальных процессах структурной перестройки, а не о системном кризисе.

Больше всего сокращений коснулось сферы государственного управления и обеспечения безопасности, а также социального обеспечения: там уволили 4,9 тысячи человек. На втором месте — здравоохранение и социальные услуги, где работу потеряли 4,6 тысячи сотрудников. Третью строчку занимает образование с показателем в 3,8 тысячи уволенных.

Эксперты отмечают, что такие процессы естественны для любого рынка и не свидетельствуют о начале затяжного спада. Компании продолжают адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.

