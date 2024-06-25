Систему реабилитации участников СВО в Подмосковье представили на форуме Минпромторга России

Накануне в Москве прошел IX Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», в рамках которой была представлена система комплексной реабилитации участников СВО в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

В рамках форума первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала о системе комплексной реабилитации участников СВО в регионе. Так, подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей.

«Например, в нашем регионе доступны 19 мер поддержки. Нам удалось выстроить успешную работу в области реабилитации участников СВО, поэтому мы готовы делиться своим опытом с другими регионами», — отметила Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что помимо реабилитационного центра «Ясенки», недавно в регионе открылся новый центр реабилитации на базе «Протэкс-центра» для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, где проходят реабилитацию после установки протезов участники СВО.