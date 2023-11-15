Систему сбора и обработки специализированной отчетности АПК введут в работу в Подмосковье

В Подмосковье с января 2024 года заработает система «Модуль сбора отчетности», сообщили в областном Минсельхозпроде. Вскоре завершится тестирование системы сбора и обработки специализированной отчетности АПК.

«Посредством новой автоматизированной системы отчетность крестьянских фермерских хозяйств Подмосковья будет формироваться из заполненного фермерами единого листа показателей. Это позволит значительно сократить сроки формирования, согласования и направления отчетов в орган управления АПК», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что в едином листе показателей содержатся все показатели финансово-хозяйственной деятельности грантополучателей. Подробности о работе системы можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.