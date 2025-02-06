Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 25 домах Талдомского округа

Системы газового снабжения починят и улучшат на территории Талдомского округа. Работы запустят в рамках краткосрочного плана региональной программы по капремонту общего имущества многоквартирных домов (МКД).

Капремонт систем газоснабжения поможет повысить газовую безопасность. После проверки и необходимых работ в каждом жилом строении установят датчики автоматического контроля загазованности, а также газовые краны, оснащенные тремя степенями защиты. В случае утечки газа современные устройства среагируют и экстренно перекроют подачу, что снизит риск происшествий. Также системы предупреждают и случайное открытие газа.

В списке на проведение ремонтных работ 25 МКД Талдомского округа, включая следующие адреса:

- д. Юркино, д. 12;

- г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 38;

- р.п. Северный, ул. Зеленая, д. 10 и другие дома.

Также два адреса в Запрудне. Работы развернут в многоквартирных домах на ул. Карла Маркса, д. 21 и ул. Ленина, д. 13.