Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 25 домах Талдомского округа
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Системы газового снабжения починят и улучшат на территории Талдомского округа. Работы запустят в рамках краткосрочного плана региональной программы по капремонту общего имущества многоквартирных домов (МКД).
Капремонт систем газоснабжения поможет повысить газовую безопасность. После проверки и необходимых работ в каждом жилом строении установят датчики автоматического контроля загазованности, а также газовые краны, оснащенные тремя степенями защиты. В случае утечки газа современные устройства среагируют и экстренно перекроют подачу, что снизит риск происшествий. Также системы предупреждают и случайное открытие газа.
В списке на проведение ремонтных работ 25 МКД Талдомского округа, включая следующие адреса:
- д. Юркино, д. 12;
- г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 38;
- р.п. Северный, ул. Зеленая, д. 10 и другие дома.
Также два адреса в Запрудне. Работы развернут в многоквартирных домах на ул. Карла Маркса, д. 21 и ул. Ленина, д. 13.