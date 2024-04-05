«Ситуация критическая»: мэр Оренбурга призвал жителей к самостоятельной эвакуации после прорыва дамбы

Жители поселков и Орска и находящиеся в СНТ должны срочно эвакуироваться из-за подъема воды в реке Урал. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

В Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала жителей Орска и других поселений от паводков. Река Урал вышла за все пределы: на месте работают экстренные службы. Известно о подтоплении как минимум 300 домовладений и 750 земель Орска. Под угрозой теперь ближайшие поселения и СНТ.

Как объявил градоначальник Оренбурга, в потенциально опасных зонах отключат электро- и газоснабжение. Жителей он призвал брать документы, лекарства, теплую одежду, и как можно скорее покидать подтопленные районы.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. Ситуация критическая», — написал в официальном канале мэр Оренбурга.

Уровень воды на реке Урал увеличился на 91 сантиметр. Сейчас показатели достигли 778 см, но вода все еще продолжает прибывать. На месте работают сотрудники МЧС, строительная техника и большегрузы с грунтом.

Напомним, что всего по Оренбургской области подтопило почти 2000 домов и земель.