Почти две тысячи домов подтопило в Оренбургской области

Количество подтопленных домов к вечеру заметно выросло. Днем называлась цифра в 1659 сооружений. Пять из общего числа повстречавшихся с водой строений находятся в Орске. Уровень воды там продолжает увеличиваться. Ранее появлялась информация о том, что в городе может прорвать дамбу. Это в итоге и случилось. По информации того же ТАСС, совсем недавно в городе произошел прорыв дамбы и началась эвакуация граждан, живущих в местах возможного подтопления. Согласно предварительным сведениям, вода может добраться почти до 4 тысяч жилых домов.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прохождения паводка. Предупреждение останется актуальным до девятого апреля.