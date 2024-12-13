Ситуация под контролем: губернатор Владимирской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

В результате неудачной попытки нападения украинских военнослужащих на Владимирскую область возникли небольшие возгорания за пределами жилой зоны. Подробностями произошедшего поделился губернатор Авдеев на своей странице ВКонтакте.

По его словам, опубликованным в соцсетях, четыре беспилотника были сбиты над Петушинским районом Владимирской области ранним утром в пятницу, 13 декабря. При падении БПЛА вызвали небольшие возгорания, однако они возникли вдали от жилых территорий. Благодаря такому исходу событий никто не пострадал. Значительных разрушений также не зафиксировано.

Губернатор региона Александр Авдеев проводит на месте происшествия заседание оперативного штаба. В том числе обсуждается вопрос, касающийся необходимости эвакуации местного населения для устранения последствий падения дронов.

Ранее российской системе ПВО удалось за ночь сбить 13 беспилотников в воздухе над четырьмя регионами, включая Ростовскую и другие области.