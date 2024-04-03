Ситуация в подмосковном приюте «Земля прайда» после паводка контролируемая

Во вторник, 2 апреля, администрация подмосковного приюта «Земля прайда» проинформировала, что река, расположенная вблизи парка, вышла из берегов и затопила территорию.

Сотрудникам понадобилась срочная эвакуация хищников. Ко многим зверям добраться было практически невозможно. Животные были обеспокоены. Администрация городского округа Клин сразу связалась с владельцами парка для оказания помощи.

В приют оперативно приехали бригады спецслужб, которые выполнили замеры воды и установили контрольные точки. Теперь владельцы должны следить за уровнем воды. В случае повышения, необходимо принимать меры.

«Руководитель МЧС нам сказал, что если начнется срочная эвакуация животных, то они отправят нам столько людей, сколько нужно, чтобы быстро вынести всех животных в безопасное место», — сообщил Виктор Агафонов.

В случае ухудшения ситуации помощь в устранении последствий паводка готовы оказать подписчики и городские ведомства.

«Родные наши, спасибо Вам за то, что вы есть у нас! Без Вас — мы никуда, без Вас — о нашей проблеме, наверное, никто и не узнал бы. Мы очень ценим, что Вы рядом с нами», — написали владельцы «Земли прайда» в своем канале.

Информация о подтоплении Парка Львов «Земля прайда» поступила в Администрацию городского округа Клин 2 апреля, в 14:34, через службу «112». На место происшествия незамедлительно выехали представители Администрации городского округа, сотрудники МЧС, Клинспас и Мособлпожспас.

Предварительная версия происшедшего — территориальная особенность расположения парка. Вблизи находятся одновременно две реки Вельги и Нудоли. Ситуацию усугубило резкое повышение температуры, вследствие чего таяние снега стало более интенсивным.

Специалисты наблюдают за изменением уровня воды. На данный момент этих мер достаточно. В случае если уровень будет повышаться, предпримут дальнейшие меры по компетенции.